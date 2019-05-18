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Новости » Ислам в вопросах

Следует ли выплачивать закят фитр и за малолетних детей в семье?

Читатель спрашивает: Следует ли выплачивать закят фитр и за малолетних детей в семье? Следует ли это делать за ребенка в утробе матери?

Закят фитр является обязательным видом выплат в Исламе. Его следует отложить вечером праздника Фитр в определенным шариатом количестве и выплатить по назначению. Это обязательно для каждого мусульманина, не являющегося бедняком. Закят фитр следует выплатить за каждого члена семьи, вне зависимости, взрослый он или ребенок. Фитр следует выплатить даже за кормящегося молоком младенца. Но за ребенка, который еще не родился, закят фитр не выплачивается.


Опубликовано:20 Май, 2019  12:32, ]]>Печать]]>
 
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