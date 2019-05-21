В Афганистане три полицейских погибли в результате нападения

По меньшей мере трое полицейских погибли, еще трое пострадали в результате нападения на пост в столице Афганистана Кабуле, сообщает местный телеканал TOLONews в Twitter со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

Представитель МВД Нусрат Рахими отметил, что нападение на пост в седьмом полицейском округе произошло в воскресенье вечером.

Агентство Khaama Press уточняет, что нападение совершили вооруженные боевики. После атаки они покинули пост полиции. Также сообщается, что радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за нападение, утверждая, что оно произошло в одиннадцатом полицейском округе, и сообщая о восьми погибших правоохранителях, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.