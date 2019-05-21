Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Хасана (а)

Нынешней ночью отмечается мовлуд любимого внука Пророка (с), старшего сына имама Али (а) и Ее Светлости Фатимы (с.а), второго имама мусульман Хасана (а).

Имам Хасан (а) родился в третий год по лунной хиджре в 15-ый день Священного месяца Рамазан в Медине.

После того как стал шахидом его отец, около 10-ти лет был имамом мусульман, в 50-ый год хиджры был отравлен в результате козней Муавийи. Имам Хасан (а) похоронен на кладбище Багги в Медине.

Поздравляем всех мусульман с мовлудом имама Хасана (а)!