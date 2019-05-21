В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой ЛАГ

Лига арабских государства (ЛАГ) разослала приглашения лидерам стран организации на экстренный саммит 30 мая в Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе после нападений на нефтяные объекты.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении панарабской организации.

"Секретариат ЛАГ разослал приглашения от имени короля Саудовской Аравии лидерам арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке в четверг, 30 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ЛАГ, на саммите будут обсуждаться атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ, а также нападения йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" на нефтяные насосные станции в Саудовской Аравии. В панарабской организации полагают, что эти инциденты будут иметь "опасные последствия для мира и безопасности в регионе и мире, а также (для) поставок нефти и мировых нефтяных рынков".