Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

Полиция в Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Полиция отмечает, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли более 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.