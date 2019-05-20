Читатель спрашивает: Можно ли выделить и выплатить закят фитр до праздника Фитр, в течение месяца Рамазан?

Закят фитр обязателен для каждого мусульманина, не являющегося бедняком. Указания о выделении закята фитр различны. Согласно мазхабу ахли-сунны, закят фитр можно выделить на протяжении всего месяца Рамазан или же за 1-2 дня до праздника. Доставить закят фитр адресату в день праздника до выполнения праздничного намаза является сунной. Согласно джафаритскому мазхабу, нельзя выделять закят фитр до азана магриб накануне праздника. Поэтому запрещено выделять закят фитр и выдавать адресату в течение месяца Рамазан.