Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».

Oб этом сообщила пресс-служба главы государства.

«США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — заявил Зеленский, призвав Вашингтон продолжить ужесточение санкций против России.