ФСБ РФ: Около пяти тысяч боевиков ИГ находятся на границе Афганистана и стран СНГ

Филиал террористической организации ИГ "Вилаят Хорасан" к настоящему времени сосредоточил около 5 тысяч боевиков в северных районах Афганистана, граничащих со странами СНГ.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Выступая во вторник в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), Бортников отметил, что тенденция создания международными террористами новых плацдармов в Северной Африке и в Азии приобретает "устойчивый характер".

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГ "Вилаят Хорасан"* уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии", - заявил Бортников.