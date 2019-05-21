Иран в четыре раза увеличил степень обогащения урана

На атомной станции Натанз Иран в четыре раза увеличил степень обогащения низкообогащенного урана.

Oб этом заявил пресс-секретарь Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Бехруз Камальванди отметил, что это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено ядерным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана — 300 килограммов.

Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Иранаи возобновили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.

В среду, 8 мая, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна восстановит работы по обогащению урана, если в течение 60 дней мировые лидеры не защитят интересы страны от действия санкций США.