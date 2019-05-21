ХАМАС опровергло сообщения о перемирии с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС опровергло информацию, распространенную израильскими СМИ, о достижении соглашения о прекращении огня с Израилем сроком на полгода.

"Движение отрицает то, что передали израильские СМИ о наличии перемирия сроком на шесть месяцев", - говорится в заявлении официального представителя движения Фаузи Бархума, полученном РИА Новости.

Ранее израильский 12-го телеканал сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня сроком на шесть месяцев при посредничестве Египта и при содействии представителя ООН. Израиль заявил о готовности расширить промысловую зону для рыбаков до 15 морских миль и начать переговоры по вопросам электричества и финансов, палестинцы согласились на прекращение огня и акций протестов у пограничного забора, сохранение буферной зоны в 300 метров, передает İslam.az.