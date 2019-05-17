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Новости » Точка зрения

Когда в этом году ночи Гадр?

Благословенный месяц Рамазан уже вовсю вступил в свои права. В связи с этим Священным месяцем на электронный адрес нашего портала поступают многочисленные вопросы. И большая их часть связана с ночами Гадр: когда же в этом году эта благостная ночь?

İslam.az сообщает, что предполагаемая ночь Гадр - это 19, 21 и 23-е ночи месяца Рамазан. В 2019-м году эти ночи приходятся на ночи с 24-го на 25-е, с 26-го на 27-е и с 28-го на 29-е мая. Что же касается богослужений этой ночи, то накануне предполагаемых ночей Гадр на главной странице нашего портала будет размещена подробная информация об этом.

Отметим, что согласно ахли-сунне, ночь Гадр приходится на 27-ую ночь месяца Рамазан, в этом году на ночь с 31-го мая на 1-е июня.


Опубликовано:21 Май, 2019  14:05, ]]>Печать]]>
 
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