Боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.

Как передает Islam.az, об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

«21 мая 2019 года боевики незаконных вооружённых формирований под руководством террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Эль-Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и «джихадмобилей», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов.