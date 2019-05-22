США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400

Власти США дали две недели Турции на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Oб этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в течение двух недель Анкара должна расторгнуть сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. Иначе США исключат Турцию из программы F-35.

Помимо лишения Турции сотни обещанных истребителей, власти США грозятся ввести против неё санкции. Кроме того, это может привести к "возможной реакции НАТО".