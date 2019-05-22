ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Грешно ли спать на животе? Грешно ли спать на животе?
Нарушается ли пост человека, который заснул после утреннего намаза, и у него произошла поллюция? Нарушается ли пост человека, который заснул после утреннего намаза, и у него произошла поллюция?
Следует ли обязательно ждать завершения намаза магриб, чтобы разговеться? Следует ли обязательно ждать завершения намаза магриб, чтобы разговеться?
Когда в этом году ночи Гадр? Когда в этом году ночи Гадр?
Турция будет вместе с РФ производить С-500 Турция будет вместе с РФ производить С-500

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по миру

США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400

Власти США дали две недели Турции на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Oб этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в течение двух недель Анкара должна расторгнуть сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. Иначе США исключат Турцию из программы F-35.

Помимо лишения Турции сотни обещанных истребителей, власти США грозятся ввести против неё санкции. Кроме того, это может привести к "возможной реакции НАТО".


Опубликовано:22 Май, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
22 Май, 2019
Столкновения в Индонезии: 6 убитых
22 Май, 2019
Писательница из Омана получила Букеровскую премию
22 Май, 2019
В Ливии разбомбили позиции армии Хафтара
22 Май, 2019
УМК: AZAL выделил 6 самолетов для отправки паломников в хадж
22 Май, 2019
Боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
22 Май, 2019

Какая ночь является ночью Гадр?
22 Май, 2019
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
22 Май, 2019

Столкновения в Индонезии: 6 убитых
22 Май, 2019
Писательница из Омана получила Букеровскую премию
22 Май, 2019
В Ливии разбомбили позиции армии Хафтара
22 Май, 2019

УМК: AZAL выделил 6 самолетов для отправки паломников в хадж
22 Май, 2019

Где находится преграда Йаджудж-Маджудж, упоминаемый в Коране? Ислам в вопросах
22 Май, 2019
США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400
22 Май, 2019
Боевики начали наступление на позиции сирийских войск
21 Май, 2019

В Афганистане уничтожено более 40 талибов
21 Май, 2019

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело о госизмене
21 Май, 2019

Когда в этом году ночи Гадр?
21 Май, 2019

ХАМАС опровергло сообщения о перемирии с Израилем
21 Май, 2019
Иран в четыре раза увеличил степень обогащения урана
21 Май, 2019
ФСБ РФ: Около пяти тысяч боевиков ИГ находятся на границе Афганистана и стран СНГ
21 Май, 2019
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
21 Май, 2019

Можно ли выделить и выплатить закят фитр до праздника Фитр, в течение месяца Рамазан? Ислам в вопросах
21 Май, 2019
Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме
21 Май, 2019

Рухани: США восемь раз предлагали Ирану провести переговоры
20 Май, 2019
В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой ЛАГ
20 Май, 2019

Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Хасана (а)
20 Май, 2019
В Афганистане три полицейских погибли в результате нападения
20 Май, 2019
Трамп вновь призвал иранцев сесть за стол переговоров
20 Май, 2019
Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
20 Май, 2019

Следует ли выплачивать закят фитр и за малолетних детей в семье? Ислам в вопросах
20 Май, 2019

Бунт в колонии в Таджикистане: 29 погибших
20 Май, 2019

Зеленский вступил в должность президента Украины
19 Май, 2019
Турция будет вместе с РФ производить С-500
19 Май, 2019
Папа Римский выступил с неожиданным заявлением
18 Май, 2019
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
18 Май, 2019
Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com