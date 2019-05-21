Читатель спрашивает: Где находится преграда Йаджудж-Маджудж, упоминаемый в Коране?

О племени Йаджудж-Маджудж сообщается как в Библии, так и в Коране (сура «Кахф»). Согласно Корану, Зуль Карнейн воздвиг железную преграду перед этим племенем по просьбе народов, страдающих от их набегов. В хадисах говорится о том, что Йаджудж-Маджудж снова перейдут в наступление ближе к Судному дню. Поэтому периодически делались попытки увязать нападения различных племен с нападением Йаджудж-Маджудж. На различных этапах истории саки, амазонки, готы, хазары, монголы считались Йаджудж-Маджудж.

Существуют несколько мест, которые считают преградой Йаджудж-Маджудж. Самые знаменитые из них расположены на Кавказе. Некоторые утверждают, что она находится в Дербенте или же в Грузии. В исламских источников часто можно встретить мнение о том, что преграда Йаджудж-Маджудж – это Дербентская гряда.