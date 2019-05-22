В Ливии разбомбили позиции армии Хафтара

Военно-воздушные силы ливийского правительства национального согласия нанесли авиаудары по позициям ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, сообщает Anadolu.

Согласно информации, самолеты нанесли шесть ударов по позициям ЛНА в городе Гарьян на севере страны, чтобы пресечь снабжение армии Хафтара боеприпасами и военной техникой.

В настоящее время бои продолжаются между сторонами конфликта на юге Триполи.

В Ливии царит двоевластие — власти на востоке страны опираются на поддержку ЛНА Хафтара, им неподконтрольно правительство национального согласия, созданное при поддержке ООН и возглавляемое Файезом Сараджем.