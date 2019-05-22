Столкновения в Индонезии: 6 убитых

В Джакарте во время столкновений участников демонстраций с полицией погибло шесть человек, ранения получили более 200.

Об этом сообщил губернатор Джакарты Аснис Басведану, передает Reuters.

Акции протеста начались в Индонезии после объявления итогов президентских выборов, которые прошли 17 апреля. По данным ЦИК, за действующего главу государства Джоко Видодо проголосовало 55,5%, его единственный соперник Прабово Субианто набрал 44,5%.

Сторонники оппозиции вышли на митинги, заявив, что не согласны с результатами выборов.

Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом, в ответ митингующие бросали камни и взрывали петарды.