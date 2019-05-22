Какая ночь является ночью Гадр?

Суждения о значении названия Священной ночи Гадр различны.

Некоторые ученые трактовали смысл слова «гадр» как «теснота» и «насыщенность» из-за большого количества ангелов, снизошедших на Землю. По их мнению, именно поэтому эта ночь называется «ночью Гадр». В 4-ом аяте суры «Гадр» содержится указание на это: «В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям».

Некоторые ученые разъясняли именование этой ночи тем, что бодрствующие и совершающие богослужения в эту ночь имеют большую ценность пред Аллахом.

Другая группа утверждает, что эта ночь названа подобным образом Аллахом именно так потому, что она очень величественна и ценна пред Всевышним.

Согласно еще одной версии, ночь Гадр названа так по причине определения Аллахом в этот промежуток времени событий, которые должны произойти в течение следующего года. Как известно, события, происходящие по воле Аллаха и которые никто не в силах изменить, кроме Аллаха, называются в религиозном лексиконе «газаву-гадар» или же просто «гадар». В ночь Гадр планируются события на следующий год. Нижеследующие аяты Корана являются своего рода тому свидетельством: «Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем» («Духан», 3-4).

В религиозных источниках очень трудно найти конкретное мнение о точной дате ночи Гадр. Некоторые видные личности даже не исключали вероятность того, что ночь Гадр приходится не на месяц Рамазан. Знаменитый сподвижник Абдуллах ибн Масуд и основатель мазхаба ханафитов Имам Абу Ханифа затруднились хотя бы приблизительно определить дату ночи Гадр и заявили, что ночь Гадр – это одна из ночей в году (Тафсир «Маджмауль-байан», т.10, стр.458). Абдуллах ибн Омар так объяснял позицию Абдуллаха ибн Масуда: Ибн Масуд знал, что ночь Гадр приходится на месяц Рамазан, однако поступил так ради предотвращения лени уммы (чтобы каждую ночь бодрствовали и занимались богослужением).

Подытоживая большинство преданий можно сказать, что ночь Гадр приходится на последнюю декаду месяца Рамазан. А если быть точнее, ночь Гадр – одна из нечетных ночей последней декады Рамазана. Мать правоверных Аиша, ссылаясь на Его светлость Мухаммада (с) говорила, что ночь Гадр следует искать среди ночей последней декады рамазана («Сахихуль-Бухари», хадис 2017). В той же книге содержится хадис, согласно которому ночь Гадр приходится на одну из последний 7-ми ночей месяца Рамазан. Ибн Аббас говорил, что ночь Гадр приходится на последние 9, 7 или 5 ночей месяца Рамазан («Сахихуль-Бухари», хадис 2021). Согласно широко распространенному мнению в мазхабе ахли-сунны, ночь Гадр приходится на 27-ую ночь месяца Рамазан. Знаменитый сахаб Убейй ибн Каб придерживался именно такой позиции («Сахих Муслим», хадисы 2777-2778).

В шиитских мазхабах также указывается, что ночь Гадр приходится на последние 10 дней месяца Рамазан. Когда у Имама Мухаммад Багира (а) спросили о вышеприведенных аятах суры «Духан», тот ответил: «Да, это ночь Гадр, которая приходится на последние 10 дней месяца Рамазан» («аль-Кафи», т.4, стр.158). Если проанализировать хадисы на эту тему, то круг тоной даты ночи Гадр сужается, и мы можем уже говорить о 19, 21 и 23-й ночах месяца Рамазан. Одним из доказательств тому является хадис от Имама Джафара Садыка (а), повествуемый в книге «Маджмауль-байан» (стр.460). Имамы Ахли-Бейта, исключив 19-ую ночь, останавливали свой выбор на 21 и 23-ей ночах Рамазана. Когда сподвижник по имени Абу Басир спросил Имама Мухаммад Багира (а) о ночи Гадр, тот указал на 21 и 23-ие ночи. Когда Абу Басир попросил еще более конкретизировать, Имам ответил: «Тебе будет легко искать свои желания в этих двух ночах». Согласно другому хадису, Имам так ответил на этот вопрос: «По какой причине ты не можешь совершить одни и те же деяния (богослужения) две ночи, тогда как одна из этих ночей – ночь Гадр» («Маджмауль-байан», т.10, стр.460).

В одном из знаменитых хадисов говорится о том, что однажды араб пришел к Его светлости Мухаммаду (с) и спросил: «Я занимаюсь скотоводством в пустыне и не могу часто посещать Медину. Хочу раз в месяц Рамазан приходить в Медину и заниматься богослужением до утра. Какую ночь Вы мне посоветуете?» Пророк (с) прошептал ответ ему на ухо и араб ушел. После этого тот араб каждый год в 23-юю ночь месяц Рамазан посещал Медину с семьей и занимался богослужением до утра. Этот хадис называется «Хадис Джухани» (в соответствии с названием племени, которому принадлежал араб) и считается одним из самых больших доказательств соответствия ночи Гадр 23-ей ночи Рамазана («Васаилуш-шиа», т.10, стр.359-360).

Для тех, кто хотел бы узнать, почему Пророк (с) посоветовал Джухани 23-юю ночь Рамазана, ключевым может стать хадис, передаваемый от Имама Джафара Садыка (а): «Предначертания определяются в 19-ую ночь, в 21-ую – уточняются и в 23-юю ночь подписываются» («аль-Кафи», т.4, стр.159). То есть планы событий, которые должны произойти в течение следующего года, строятся в 19-ую ночь Рамазана, в 21-ую ночь Аллах определяет уже судьбу, а в 23-ую ночь, волей Аллаха, эта судьба вступает в силу. Наверняка Пророк (с) посоветовал арабу 23-юю ночь по той причине, что именно она является решающей.