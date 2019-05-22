Читатель спрашивает: Верен ли пост человека, который забыл совершить большое омовение джанабат, и вспомнил об этом в течение дня?

Намеренно оставаться в состоянии джанабат до утреннего намаза в месяц Рамазан аннулирует пост. Но если это произойдет ненамеренно или же по незнанию шариатского указания, и человек поймет это в течение дня, то пост того дня верен, следует поститься до конца дня. Но если человек забудет совершить большое омовение джанабат, и вспомнит об этом уже после вечернего азана, то его пост неверен, следует впоследствии восполнить пост этого дня. Это же указание остается в силе, если данная ситуация охватит несколько дней. В фетвах аятоллы Зубейра Занджани детали данного вопроса интерпретированы несколько иначе.