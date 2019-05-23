США планируют направить 10 тысяч военных на Ближний Восток

На фоне напряженности вокруг Ирана Пентагон намерен представить Белому дому план отправки на Ближний Восток еще нескольких тысяч военных.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Fox News. Речь, по словам собеседника телеканала, идет о десяти тысячах военнослужащих.

Кроме того, Пентагон якобы планирует развернуть в регионе батареи зенитных комплексов Patriot и боевых кораблей. Окончательное решение по этом вопросу, впрочем, как отмечается, еще не принято, и неизвестно, утвердит ли Белый дом этот план.

Напомним, сейчас в Персидском заливе находятся как минимум семь военных кораблей ВМС США. В Пентагоне этот шаг назвали ответом на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов».