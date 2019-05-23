В Саудовской Аравии казнят трех известных проповедников

Сразу три известных исламских проповедника будут казнены в Саудовской Аравии после окончания священного месяца Рамазан.

Речь, как со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщает издание Middle East Eye, идет, в том числе, и о мусульманском ученом и мыслителе шейхе Салмане аль-Ауде, который пользуется большим авторитетом среди мусульман во всем мире, в основном, благодаря своим прогрессивным и философским взглядам на жизнь и религию, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Аль-Ауда был арестован в сентябре 2017 года после того, как опубликовал в своем микроблоге в Twitter, на который, к слову, подписано более 13 миллионов пользователей, дуа за примирение Саудовской Аравии с Катаром.

Двое других приговоренных к смертной казни проповедников - Авад Аль-Карни и Аль Аль-Умари, которые также имеют множество подписчиков в социальных сетях.