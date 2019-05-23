Пакистан испытал новую ракету с ядерным зарядом

"Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Шахин-2" класса "земля-земля" с ядерной боеголовкой.

Oб этом заявил глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Ракета способна поразить цель на расстоянии 1500 км.

По словам генерала, "Шахин-2" может стать гарантом региональной стабильности, которая необходима Пакистану.

Испытания прошли в Аравийском море. В связи с успешными испытаниями новой баллистической ракеты премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил инженеров и военных.