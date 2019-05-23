Число погибших во время беспорядков в Индонезии возросло до восьми

Число погибших в результате акций протестов и беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявления итогов всеобщих выборов, выросло до восьми человек, более 700 человек получили ранения.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Последние данные по погибшим – восемь человек. По состоянию на 11 утра сегодня (7 утра мск) 737 человека получили в больницах медицинскую помощь", - заявил губернатора города Аниса Басведана Jakarta Post.

По словам губернатора, 79 человек получили тяжелые ранения.

Ранее сообщалось о шести погибших.