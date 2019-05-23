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Зеленский исключил возможность диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сообщил журналистам в Киеве перед началом своего выступления на форуме "IFORUM - 2019".

"Нет", - ответил В.Зеленский на вопрос журналиста Общественного телевидения на форуме в Киеве, будут ли переговоры с Россией.

Позже во время своего выступления В.Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее "агрессором".

В своей презентации инновационного будущего страны он также продемонстрировал фото с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы, сопровождавшиеся надписью: "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению".

"Вот куда нас могут привести... Что-то не хочется", - прокомментировал он.


Опубликовано:23 Май, 2019  17:24, ]]>Печать]]>
 
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