Ильхам Алиев принял участие в ифтаре

23 мая председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своей резиденции дал ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.

На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.