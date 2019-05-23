Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр

В ночь с 18 на 19 день месяца Рамазан (в этом году ночь с 24-го на 25-е мая) – первая ночь Гадр.

Именно этой ночью Аллах ниспослал Коран. В связи с этим в Священной Книге есть два аята: «В месяц Рамазан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение» («Багара», 185) и «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения» («Гадр», 1). Из этих аятов понятно, что Коран ниспослан в месяц Рамазан, в ночь Гадр.

Какая ночь конкретно является ночью Гадр – неизвестно. Однако согласно хадисам от Пророка (с) и имамов, ночь Гадр приходится на нечетные ночи последних 10-и дней Рамазана, а наиболее вероятной считаются 19, 21 или же 23 ночь месяца Рамазан (есть версия так же о 27-ой ночи). Эти ночи в народе называются также «ночи ахья».

Ночь Гадр весьма благостная ночь. Свидетельством этому является ниспослание отдельной суры в связи с этой ночью. В этой суре Аллах велит: «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев» («Гадр», 3).

В ночь Гадр рекомендуется бодрствовать до утра и молиться. Есть определенные деяния этой ночи, основные из которых следующие:

1. Совершить гусль (большое омовение)

2. Молиться в мечети до утра

3. Совершить намаз ночи Гадр, состоящий из 2-х ракатов (совершается как утренний намаз, но в каждом ракате после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас». После завершения намаза совершается земной поклон (саджда) и 70 раз повторяется «асагфруллаха ва атубу иляйх»).

4. Положить Коран на голову и просить прощения у Аллаха ради Пророка (с) и имамов.

5. Прочитать зийаратнаме имама Али (а.с) и имама Хусейна (а.с).

6. Совершить желательный намаз в 100 ракатов.

7. Читать молитву имама Саджада (а.с), которую он читал в ночь Гадр

8. Посылать салават Пророку (с) и Ахли-бейту (а.с).

Да примет Аллах ваш орудж!

(Более подробно тут http://islam.az/article/a-172.html)

Дуа при ифтаре:

«Аллахума лякя сумту, вы аля рызкыкя афтарту ва алейке таваккяльту. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Я васиаль-махфирати ихфирли».

Перевод:

«О Аллах, я постился для Тебя и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя понадеялся и в Тебя уверовал. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Прости меня, о, Тот, чья милость безгранична».