Боевики захватили в заложники группу офицеров в Сирии

Банда из бывших членов вооруженных группировок взяла напала на военную базу в 110 километрах от Дамаска.

Инцидент произошел в населенном пункте Джилин. Сдавшиеся ранее правительственной армии боевики напали на военную базу и захватили в заложники группу офицеров.

По данным портала, боевики требуют освобождения их бывшего командира Хайсама аль-Харири, который ранее был арестован. В случае его освобождения они готовы отпустить заложников.

Командование сирийскими войсками на данный момент никаких официальных комментариев не давало.