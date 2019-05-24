Рухани: "Иран не сдастся в случае бомбардировок"

Президент Ирана Хасан Рухани на фоне возникшей с Соединёнными Штатами напряжённости заявил, что ближневосточное государство не сдастся в случае, если его территория подвергнется бомбардировкам.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба лидера.

«Сегодня нам необходима стойкость, враги должны осознать, что отчаянию и безнадёжности нет места в наших сердцах», — отметил он.

При этом Рухани подчеркнул, что даже если по территории Ирана откроют огонь, жители республики продолжат следовать своим целям — независимости и величию.

Ранее Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.