Читатель спрашивает: Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами?

Обезболивающие уколы не нарушают пост. Однако мнения муджтехидов на счет укрепляющих инъекций и систем различны. Некоторые, например аятолла Систани, разрешают это. Некоторые же, например, аятолла Хаменеи, Макарим Ширази, Вахид Хорасани, запрещают это из-за предосторожности. В этом вопросе каждый должен узнать фетву своего муджтехида и следовать ему.

Что же касается применения вагинальных и ректальных свеч, то это не нарушает пост. Однако клизма жидкостью аннулирует пост.