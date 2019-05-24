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Трамп: "США не должны были вторгаться в Ирак"

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужно было в 2003 году вторгаться в Ирак для свержения президента Саддама Хусейна, необходимо было наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на ТАСС, Трамп не согласился с точкой зрения, что США за последнее время сильно сократили масштабы своего военного присутствия на Ближнем Востоке.

"Нет, я так не думаю. Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало", - сказал американский лидер.

Он отметил, что говорит прежде всего об иракской кампании, которую развязал экс-президент США Джордж Буш-младший.

"Следовало ли нам нападать на Ирак, который не уничтожал Всемирный торговый центр? Это была страна, не способствовавшая росту терроризма", - подчеркнул Трамп, отметив, что террористов в Ираке моментально уничтожали.


Опубликовано:24 Май, 2019  12:48, ]]>Печать]]>
 
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