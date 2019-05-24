Как нужно проводить ночь Гадр

В хадисах рекомендуется в первую очередь не спать и бодрствовать в ночь (ночи) Гадр (Предопределения).

В арабском языке это называется «ахья» (в народе ночи Гадр еще называют «ночами ахья»). Однако дело не ограничивается простым бодрствованием. Главным условием является проведение этой ночи в поклонении, молитве, в раздумьях о величии и могуществе Аллаха, совершении благих дел. В ночь Гадр можно молиться любым способом, совершать намаз в любом количестве и читать дуа. Каждый волен составлять программу своего поклонения в соответствии с умением и желанием.

В последние 10 дней месяца Рамазан Пророк собирал и убирал свою постель в сторону. В 23-юю ночь будил членов семьи, чтобы те держали «ахья»; брызгал водой на лицо сонных.

Ниже приведены некоторые из важных рекомендуемых деяний в ночи Гадр.

1. Рекомендуется в ночи Гадр совершить большое омовение - гусль (желательно до вечернего азана).

2. Заниматься до утра богослужением в мечети.

3. Совершить двухракатный намаз, в каждом ракате после суры «Фатиха» читать 7 раз суру «Ихлас», а в конце покаяться 70 раз ("астагфируллаха ва атубу илейх"). Пророк говорил, что прежде чем совершивший этот намаз сдвинется с места, Аллах простит его грехи, а также грехи его родителей.

4. Открыть Коран и прочитать эту молитву: «Аллаhумма инни асалука би-китабакаль-мунзали ва ма фиh. Ва фиhи-исмукаль-акбару. Ва фиhи-исмукаль-акбару ва асмаукаль-hусна ва мА йухафу ва мА юрджа. Ан таджалани мин утагаика минан-нар».

Перевод: «О, Аллах, ради ниспосланной Тобой Книги (Корана) и того, что там написано, ради самого великого Твоего имени в Коране, ради самых лучших Твоих имен, ради любой новости, которой следует бояться и надеяться, я прошу у Тебя: даруй мне прощение от адских мучений».

5. Молитва, выполняемая с Кораном. Коран держится над головой и читается следующая молитва: «Аллаhумма би-hагги hазал-Гуран. Ва би-hагги манн арсальтаhу биh. Ва би-hагги кулли моминин мадаhтаhу фиh. Ва би hаггика алейhим. Фала аhада а-рафу биhаггика минка».

Перевод: «О, Аллах! Ради этого Корана, ради того (Пророка), которому ниспослал его, ради тех праведников, которых Ты восхвалил в Коране. Ради Твоего права над ними. Лучше Тебя никто не знает об этом».

Затем по 10 раз нужно повторить нижеследующие слова: «Бика йа Аллах», «би-Мухаммад», «би-Алийй», «би-Фатима», «биль-Хасан», «билль-Хусейн», «би-Алийй ибниль-Хусейн», «би-Мухаммад ибни Алийй», «би-Джафар ибни Мухаммад», «би-Мусаибни Джафар», «би-Алийй ибни Муса», «би-Мухаммад ибни Алийй», «би-Алийй ибни Мухаммад», «билль-Хасан ибни Алийй» и «билль-Ходжа». После этого каждый должен загадать желание и попросить его осуществление у Аллаха. Как видно, таким способом человек просит Аллаха принять его молитвы ради Пророка, Фатимеи-Захры и 12-ти имамов. Вообще же, есть очень много преданий о более скором принятии молитв в ночь Гадр.

6. В 19-ую ночь Рамазана (ночь, когда был ранен имам Али) рекомендуется 100 раз предать проклятию убийцу Имама Али (он был убит в мечети в эту ночь) следующими словами: «Аллаhуммаль-ан гаталата амирил-муминин» («О, Аллах! Прокляни убийцу повелителя правоверных»).

Желательные действия в ночь Гадр разнообразны. Желающий получить еще больший саваб может выполнить в меру своих возможностей и нижеследующие деяния.

Читать Коран. Особенным савабом считается чтение в 23-ю ночь сур «Анкабут» и «Духан», и тысячекратное (или сколько сможет) повторение суры «Гадр».

В эти ночи можно читать также молитву «Джовшан-кябир».

Желательно в ночи Гадр много каяться, то есть говорить: «Астахфируллаhа рабби ва атубу илейh» («Прошу прощения грехов у Аллаха и каюсь»).

Желательно в ночи Гадр совершать намазы, общее количество ракатов составить 1000. В 19, 21 и 23 ночи совершается намаз в 100 ракатов.

Мусульмане-сунниты, как и во все ночи месяца Рамазан, и в эти ночи совершают намаз таравих.

Считается саваб в ночи Гадр давать милостыню, входить в этикаф (заниматься как минимум 3 дня богослужением в мечети).

Есть и другие большие молитвы, рекомендованные к чтению в ночи Гадр. Они содержатся в соответствующих книгах (например, в книге «Мафатихуль-джинан»).