ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Когда в этом году ночи Гадр? Когда в этом году ночи Гадр?
Грешно ли спать на животе? Грешно ли спать на животе?
Какая ночь является ночью Гадр? Какая ночь является ночью Гадр?
Где находится преграда Йаджудж-Маджудж, упоминаемый в Коране? Где находится преграда Йаджудж-Маджудж, упоминаемый в Коране?
Можно ли выделить и выплатить закят фитр до праздника Фитр, в течение месяца Рамазан? Можно ли выделить и выплатить закят фитр до праздника Фитр, в течение месяца Рамазан?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Точка зрения

Как нужно проводить ночь Гадр

В хадисах рекомендуется в первую очередь не спать и бодрствовать в ночь (ночи) Гадр (Предопределения).

В арабском языке это называется «ахья» (в народе ночи Гадр еще называют «ночами ахья»). Однако дело не ограничивается простым бодрствованием. Главным условием является проведение этой ночи в поклонении, молитве, в раздумьях о величии и могуществе Аллаха, совершении благих дел. В ночь Гадр можно молиться любым способом, совершать намаз в любом количестве и читать дуа. Каждый волен составлять программу своего поклонения в соответствии с умением и желанием.

В последние 10 дней месяца Рамазан Пророк собирал и убирал свою постель в сторону. В 23-юю ночь будил членов семьи, чтобы те держали «ахья»; брызгал водой на лицо сонных.

Ниже приведены некоторые из важных рекомендуемых деяний в ночи Гадр.

1. Рекомендуется в ночи Гадр совершить большое омовение - гусль (желательно до вечернего азана).

2. Заниматься до утра богослужением в мечети.

3. Совершить двухракатный намаз, в каждом ракате после суры «Фатиха» читать 7 раз суру «Ихлас», а в конце покаяться 70 раз ("астагфируллаха ва атубу илейх"). Пророк говорил, что прежде чем совершивший этот намаз сдвинется с места, Аллах простит его грехи, а также грехи его родителей.

4. Открыть Коран и прочитать эту молитву: «Аллаhумма инни асалука би-китабакаль-мунзали ва ма фиh. Ва фиhи-исмукаль-акбару. Ва фиhи-исмукаль-акбару ва асмаукаль-hусна ва мА йухафу ва мА юрджа. Ан таджалани мин утагаика минан-нар».

Перевод: «О, Аллах, ради ниспосланной Тобой Книги (Корана) и того, что там написано, ради самого великого Твоего имени в Коране, ради самых лучших Твоих имен, ради любой новости, которой следует бояться и надеяться, я прошу у Тебя: даруй мне прощение от адских мучений».

5. Молитва, выполняемая с Кораном. Коран держится над головой и читается следующая молитва: «Аллаhумма би-hагги hазал-Гуран. Ва би-hагги манн арсальтаhу биh. Ва би-hагги кулли моминин мадаhтаhу фиh. Ва би hаггика алейhим. Фала аhада а-рафу биhаггика минка».

Перевод: «О, Аллах! Ради этого Корана, ради того (Пророка), которому ниспослал его, ради тех праведников, которых Ты восхвалил в Коране. Ради Твоего права над ними. Лучше Тебя никто не знает об этом».

Затем по 10 раз нужно повторить нижеследующие слова: «Бика йа Аллах», «би-Мухаммад», «би-Алийй», «би-Фатима», «биль-Хасан», «билль-Хусейн», «би-Алийй ибниль-Хусейн», «би-Мухаммад ибни Алийй», «би-Джафар ибни Мухаммад», «би-Мусаибни Джафар», «би-Алийй ибни Муса», «би-Мухаммад ибни Алийй», «би-Алийй ибни Мухаммад», «билль-Хасан ибни Алийй» и «билль-Ходжа». После этого каждый должен загадать желание и попросить его осуществление у Аллаха. Как видно, таким способом человек просит Аллаха принять его молитвы ради Пророка, Фатимеи-Захры и 12-ти имамов. Вообще же, есть очень много преданий о более скором принятии молитв в ночь Гадр.

6. В 19-ую ночь Рамазана (ночь, когда был ранен имам Али) рекомендуется 100 раз предать проклятию убийцу Имама Али (он был убит в мечети в эту ночь) следующими словами: «Аллаhуммаль-ан гаталата амирил-муминин» («О, Аллах! Прокляни убийцу повелителя правоверных»).

Желательные действия в ночь Гадр разнообразны. Желающий получить еще больший саваб может выполнить в меру своих возможностей и нижеследующие деяния.

Читать Коран. Особенным савабом считается чтение в 23-ю ночь сур «Анкабут» и «Духан», и тысячекратное (или сколько сможет) повторение суры «Гадр».

В эти ночи можно читать также молитву «Джовшан-кябир».

Желательно в ночи Гадр много каяться, то есть говорить: «Астахфируллаhа рабби ва атубу илейh» («Прошу прощения грехов у Аллаха и каюсь»).

Желательно в ночи Гадр совершать намазы, общее количество ракатов составить 1000. В 19, 21 и 23 ночи совершается намаз в 100 ракатов.

Мусульмане-сунниты, как и во все ночи месяца Рамазан, и в эти ночи совершают намаз таравих.

Считается саваб в ночи Гадр давать милостыню, входить в этикаф (заниматься как минимум 3 дня богослужением в мечети).

Есть и другие большие молитвы, рекомендованные к чтению в ночи Гадр. Они содержатся в соответствующих книгах (например, в книге «Мафатихуль-джинан»).


Опубликовано:24 Май, 2019  21:44, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Май, 2019
Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
23 Май, 2019
Ильхам Алиев принял участие в ифтаре
22 Май, 2019
Какая ночь является ночью Гадр?
21 Май, 2019
Когда в этом году ночи Гадр?
17 Май, 2019
Философия поста – тагва

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Май, 2019

Как нужно проводить ночь Гадр
24 Май, 2019
В Ираке погиб турецкий военнослужащий
24 Май, 2019
В Кабуле прогремел взрыв в мечети
24 Май, 2019
В пакистанской мечети произошел взрыв во время пятничной молитвы
24 Май, 2019
Индия полностью прекратила импорт иранской нефти
24 Май, 2019

ООН обнаружила в Ираке 12 массовых захоронений
24 Май, 2019

Трамп: "США не должны были вторгаться в Ирак"
24 Май, 2019

Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами? Ислам в вопросах
24 Май, 2019
Рухани: "Иран не сдастся в случае бомбардировок"
24 Май, 2019
Боевики захватили в заложники группу офицеров в Сирии
24 Май, 2019

Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
23 Май, 2019

Ильхам Алиев принял участие в ифтаре
23 Май, 2019
Зеленский исключил возможность диалога с Россией
23 Май, 2019
Число погибших во время беспорядков в Индонезии возросло до восьми
23 Май, 2019
Пакистан испытал новую ракету с ядерным зарядом
23 Май, 2019
В Саудовской Аравии казнят трех известных проповедников
23 Май, 2019

США планируют направить 10 тысяч военных на Ближний Восток
23 Май, 2019

Верен ли пост человека, который забыл совершить большое омовение джанабат, и вспомнил об этом в течение дня? Ислам в вопросах
23 Май, 2019
В Турции опровергли информацию об ультиматуме США
23 Май, 2019
Хаменеи раскритиковал действия Роухани и Зарифа по ядерной сделке
22 Май, 2019

Какая ночь является ночью Гадр?
22 Май, 2019
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
22 Май, 2019

Столкновения в Индонезии: 6 убитых
22 Май, 2019
Писательница из Омана получила Букеровскую премию
22 Май, 2019
В Ливии разбомбили позиции армии Хафтара
22 Май, 2019

УМК: AZAL выделил 6 самолетов для отправки паломников в хадж
22 Май, 2019

Где находится преграда Йаджудж-Маджудж, упоминаемый в Коране? Ислам в вопросах
22 Май, 2019
США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400
22 Май, 2019
Боевики начали наступление на позиции сирийских войск
21 Май, 2019

В Афганистане уничтожено более 40 талибов
21 Май, 2019

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело о госизмене
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com