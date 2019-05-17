Президент оказал финансовую помощь религиозным структурам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Документ опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из госбюджета выделено Управлению мусульман Кавказа два миллиона манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии русской православной церкви - 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 150 тысяч манатов, Апостольской префектуре католической церкви в Азербайджанской Республике - 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской общине Азербйджанской Республики - 150 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана - 100 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.