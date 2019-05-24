Читатель спрашивает: Как избавиться от ненужных бумаг, на которых содержатся религиозные тексты? Можно ли их сжечь?

Если в этом есть необходимость, то разрешается уничтожить бумаги, на которых написаны коранические аяты и имена святых, при этом, проявляя к ним должное уважение. Если на части бумаги написано имя святого, то можно вырезать эту часть, а остальное сжечь или выбросить. В этом не будет греха. Однако выбросить или сжечь ту часть, где содержатся святые письмена – это грех. Самый лучший вариант – закопать бумаги. Под землей письмена исчезнут естественным путем. Также их можно бросить в море или же реку.