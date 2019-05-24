В Азербайджане отметили 1-ую предполагаемую ночь Гадр (Фото)

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В ночь с 24-го на 25-е мая мусульмане отметили первую предполагаемую ночь Гадр. Предлагаем фото, сделанные нынешней ночью в некоторых мечетях Азербайджана.
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фото
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