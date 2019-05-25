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Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а)

Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Муталлиб ибн Хашим ибн Абд-аль-Манаф - выдающийся политический и общественный деятель; двоюродный брат, зять и пророка Мухаммеда (с), четвёртый праведный халиф (656—661) и первый Имам шиитов.

Как сообщает İslam.az, во время своего правления, Имам Али (а) получил титул Амир аль-Муминин (глава правоверных).

Имам Али (а) родился 13-го числа месяц раджаб в 30 году после события "асхаб аль-фил" в Каабе, Храме божьем.

Али стал первым ребёнком, принявшим ислам; в дальнейшем он был активным и неизменным участником всех событий ранней истории ислама и всех битв, которые Пророку (с) пришлось вести с противниками ислама. Али стал халифом после убийства взбунтовавшимися солдатами халифа Османа. Различные события стали причиной Фитны — Гражданской войны с Муавией, а в конце гибелью халифа от рук убийцы-хариджита.

Он был в десятилетнем возрасте, когда великий Пророк Мухаммед (с) был избран всевышним Господом для осуществления пророческой миссии и в течение всего срока пророческой миссии, продлившейся 23 года, всегда был рядом с его светлостью и не отказывался ни от какой самоотверженности.

Имам Али (а) получил смертельный удар мечом во время совершения утреннего намаза в мечети Куфы, в ночь с 18-го на 19-е Рамазана. А в ночь с 20-го на 21-ое этого Священного месяца имам стал шехидом..

В связи с этой скорбной датой приносим соболезнования всем мусульманам мира.


Опубликовано:26 Май, 2019  10:23, ]]>Печать]]>
 
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