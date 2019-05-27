Трамп назвал условия для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном.

США готовы к переговорам, если к ним готовы и в Иране, сообщает агентство CGTN.

«Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», — добавил Трамп.

Он также подтвердил, что поддержал подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

Отметим, что за последний месяц взаимоотношения США и Ирана накалились до предела. Вашингтон объявил Корпус стражей исламской революции террористической организацией и послал в Персидский залив ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Иран в ответ объявил террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США.