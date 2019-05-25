Какому мазхабу принадлежал основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили?

Читатель спрашивает: Какому мазхабу принадлежал прадед Шаха Исмаила Хатаи, основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили?

Имеются различные мнения о мазхабной принадлежности Шейха Сафиаддина Ардабили. Многие востоковеды считают его представителем ахли-сунны. Один из противников этой гипотезы, турецкий ученый Шаполйо в своей книге «История маззхабов и течений» пишет: «Свое название Сефевидское государство получило от одного из шиитских старейшин Шейха Сафиаддина Ардабили».

Одним из самых достоверных источников по этой тематике считается книга «Сафватус-сафа», написанная примерно через 25 лет после кончины шейха Сафиаддина Ибн Баззазом Ардабили.Современный научно-критический текст произведения подготовлен на основании 9-ти экземпляров. Лишь в 2-х из них от имени Шейха Сафи написано, что он связан с мазхабом ахли-сунны. А причина этого объясняется такией. В остальных экземплярах Шейх Сафи представлен шиитом-джафаритом. Шейх Сафи является также автором стихов, воспевающих Ахли-бейт. Все это позволяет сказать, что он был представителем джафаритского мазхаба.