Мобильная версия Azərbaycanca
В ночь с 26-го на 27-е мая мусульмане отметили 2-ую предполагаемую ночь Гадр. Предлагаем фото, сделанные нынешней ночью Гадр.
В Азербайджане отметили 2-ую предполагаемую ночь Гадр Фото
Какому мазхабу принадлежал основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили? Ислам в вопросах
Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а)
Сегодня, 26 мая, вторая предполагаемая ночь Гадр
В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фото
Как избавиться от ненужных бумаг, на которых содержатся религиозные тексты? Ислам в вопросах
Президент оказал финансовую помощь религиозным структурам
Как нужно проводить ночь Гадр
ООН обнаружила в Ираке 12 массовых захоронений
Трамп: "США не должны были вторгаться в Ирак"
Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами? Ислам в вопросах
Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
Ильхам Алиев принял участие в ифтаре