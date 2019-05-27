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В Йемене начался обмен пленными между сторонами конфликта

В Йемене начался обмен заключенными и пленными между хуситами и правительственными силами.

Как передает Islam.az со ссылкой на "RT.Arabic", об этом сообщает расположенный в Сане "Национальный комитет по вопросам пленных".

Источник сообщает, что обмен пленными состоится на западном побережье страны.

В рамках обмена будут освобождены 66 бойцов движения "Ансарулла".

Источник не сообщил сколько военнослужащих проправительственных сил освободят хуситы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.


Опубликовано:27 Май, 2019  13:31, ]]>Печать]]>
 
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