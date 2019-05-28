ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как нужно проводить ночь Гадр Как нужно проводить ночь Гадр
Какая ночь является ночью Гадр? Какая ночь является ночью Гадр?
В Азербайджане отметили 1-ую предполагаемую ночь Гадр (Фото) В Азербайджане отметили 1-ую предполагаемую ночь Гадр (Фото)
Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами? Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Точка зрения

В Азербайджане отмечают День Республики

Во вторник, 28 мая, Азербайджан отмечает один из ярчайших и знаменательных дней в своей истории – с создания Азербайджанской Демократической Республики - АДР, ставшей первой светской республикой на мусульманском Востоке, проходит 101 год.

Aзербайджанская интеллигенция принимала активное участие в демократических преобразованиях и борьбе за гражданские права, развернувшейся в начале 20-го века в Российской империи.

После февральской буржуазной революции 1917 года была сделана попытка создать Закавказскую федеративную республику, в которую вошли народы Южного Кавказа.

Но сложная общественно-политическая ситуация и начавшаяся Первая Мировая война не позволили претворить в жизнь идею федерации и 26 мая 1918 года в Тбилиси на заседании Закавказского Сейма (Парламента) по инициативе грузин было принято решение самораспуститься, и в тот же день Грузия объявила о своей независимости. А через два дня – 28 мая 1918 года - Азербайджанским Национальным Советом в Тифлисе, который возглавил Мамед Эмин Расулзаде, было провозглашено о создании Азербайджанской Демократической Республики.

Слова Мамед Эмина Расулзаде «Однажды поднятый флаг никогда не опустится» вошли в историю.

Ввиду нахождения Баку под контролем Бакинской коммуны, временной столицей АДР стал город Гянджа. 16 июня 1918 года азербайджанское правительство переехало из Тифлиса в Гянджу. Первый кабинет министров АДР возглавил Фатали-хан Хойский, выпускник юридического факультета Московского университета и бывший депутат Государственной Думы.

В правительство АДР также вошли генералы от артиллерии царской армии, легендарные Самед-бек Мехмандаров и Али-ага Шихлинский, которым были поручены вопросы формирования армии и защиты независимости АДР.

4 июня 1918 года между Турцией и Азербайджанской Демократической Республикой был заключен договор о мире и дружбе. 27 июня 1918 года азербайджанский язык был объявлен государственным языком АДР. 12 июня 1918 года вооруженные силы Бакинского Совета большевиков начали наступление на Гянджу. Азербайджанское правительство было вынуждено обратиться за военной помощью к Турции.

Объединенные турецко-азербайджанские войска разгромили под Гейчаем армию большевиков. 15 сентября 1918 года турецко-азербайджанская армия вошла в Баку. Баку был объявлен столицей АДР.

7 декабря 1918 года открылся парламент Азербайджанской Республики, первоначально состоящий из 97 членов. Председателем парламента стал А. М. Топчибашев, его заместителем Г. Агаев. 11 января 1920 года Верховный Совет Союзных Держав — победительниц в Первой Мировой войне единогласно принял решение о признании де-факто независимости Азербайджана.

Но темные тучи все более сгущались над молодой Азербайджанской Республикой. Стратегически важное географическое положение и нефтяные ресурсы Баку стали основной мишенью Советской России в Закавказском направлении. В середине апреля 1920 года, части XI Красной Армии, разбив остатки войск Деникина, подошли к северным границам Азербайджана, и в конце апреля перейдя ее, начав оккупацию Азербайджана, вошли 28 апреля в Баку.

Несмотря на недолгую жизнь в 23 месяца, АДР стало большой школой для демократической азербайджанской интеллигенции во всем мире. После распада СССР, Азербайджан в 1991 году восстановил свою независимость, объявив себя наследником АДР и восстановив атрибуты Демократического Азербайджана – флаг, герб и гимн. Азербайджанская Демократическая Республика, созданная в 1918 году, — наше национальное достояние, ярчайшая страница истории Азербайджана.

И последующие годы, десятилетия составляют значительные этапы жизни страны, ознаменованные яркими событиями, большими достижениями азербайджанского народа. Именно все это, вместе взятое, и создало экономический, интеллектуальный и культурный потенциал нынешнего независимого Азербайджана. Создание и деятельность Демократической Республики впервые показали миру самостоятельность Азербайджана, претворение в жизнь свободолюбивых надежд азербайджанского народа, кровно связанного со своей государственностью.


Опубликовано:28 Май, 2019  09:53, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Май, 2019
Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр
27 Май, 2019
В Азербайджане отметили 2-ую предполагаемую ночь Гадр (Фото)
24 Май, 2019
Как нужно проводить ночь Гадр
24 Май, 2019
Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
23 Май, 2019
Ильхам Алиев принял участие в ифтаре

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
28 Май, 2019
Китай отказался от иранской нефти из-за США
28 Май, 2019
В отношении Порошенко возбудили четвертое уголовное дело
28 Май, 2019

Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр
28 Май, 2019

В Азербайджане отмечают День Республики
27 Май, 2019
Католикос армян призвал объединить Карабах и Армению
27 Май, 2019
В Афганистане убили советника премьера
27 Май, 2019
В Йемене начался обмен пленными между сторонами конфликта
27 Май, 2019

В Азербайджане отметили 2-ую предполагаемую ночь Гадр Фото
27 Май, 2019
В Африке совершено нападение на церковь – есть погибшие
27 Май, 2019
В Ираке троих французов приговорили к смертной казни
27 Май, 2019

Какому мазхабу принадлежал основоположник династии Сефевидов Шейх Сафиаддин Ардабили? Ислам в вопросах
27 Май, 2019
В Афганистане сбит американский вертолет
27 Май, 2019
Трамп назвал условия для переговоров с Ираном
26 Май, 2019

Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а)
26 Май, 2019

Сегодня, 26 мая, вторая предполагаемая ночь Гадр
25 Май, 2019

В Азербайджане отметили первую предполагаемую ночь Гадр Фото
25 Май, 2019

Как избавиться от ненужных бумаг, на которых содержатся религиозные тексты? Ислам в вопросах
25 Май, 2019
Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая
25 Май, 2019

Президент оказал финансовую помощь религиозным структурам
24 Май, 2019

Как нужно проводить ночь Гадр
24 Май, 2019
В Ираке погиб турецкий военнослужащий
24 Май, 2019
В Кабуле прогремел взрыв в мечети
24 Май, 2019
В пакистанской мечети произошел взрыв во время пятничной молитвы
24 Май, 2019
Индия полностью прекратила импорт иранской нефти
24 Май, 2019

ООН обнаружила в Ираке 12 массовых захоронений
24 Май, 2019

Трамп: "США не должны были вторгаться в Ирак"
24 Май, 2019

Можно ли во время поста делать обезболивающие уколы, пользоваться вагинальными и ректальными свечами? Ислам в вопросах
24 Май, 2019
Рухани: "Иран не сдастся в случае бомбардировок"
24 Май, 2019
Боевики захватили в заложники группу офицеров в Сирии
24 Май, 2019

Сегодня, 24 мая, первая предполагаемая ночь Гадр
23 Май, 2019

Ильхам Алиев принял участие в ифтаре
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com