Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр

Ночь с 22-го на 23-е Рамазана (в этом году с 7-го на 8-е июня) третья из предполагаемых ночей Гадр.

Коран был ниспослан Пророку (с) именно в ночь Гадр. Какая из ночей месяца Рамазан является конкретно ночью Гадр – неизвестно.

Однако согласно хадисам от Пророка (с) и имамов, ночь Гадр приходится на 19, 21 или 23 ночь, или же на одну из последующих нечетных ночей месяца Рамазан. Эти ночи в народе называются также «ночи ахья».

Опять же, согласно хадисам, вероятность ниспослания Корана именно нынешней ночью, наибольшая. Если Рамазан называют султаном 11-ти месяцев, то ночь Гадр можно назвать султаном месяца Рамазан.

В ночь Гадр рекомендуется бодрствовать до утра и молиться. Таким образом, мусульмане демонстрируют глубокое уважение и любовь к Корану, к велениям Аллаха. В то же время они пытаются наибольшим образом использовать блага ночи Гадр, которая превосходит 1000 месяцев.

Есть определенные деяния этой ночи, основные из которых следующие:

1. Совершить гусль (большое омовение)

2. Молиться в мечети до утра

3. Совершить намаз ночи Гадр, состоящий из 2-х ракатов (совершается как утренний намаз, но в каждом ракате после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас». После завершения намаза совершается земной поклон (саджда) и 70 раз повторяется «асагфруллаха ва атубу иляйх»).

4. Положить Коран на голову и просить прощения у Аллаха ради Пророка (с) и имамов.

5. Прочитать зийаратнаме имама Али (а.с) и имама Хусейна (а.с).

6. Совершить желательный намаз в 100 ракатов.

7. Читать молитву имама Саджада (а.с), которую он читал в ночь Гадр

8. Посылать салават Пророку (с) и Ахли-бейту (а.с).

Более подробно о деяниях ночи Гадр можете ознакомиться в соответствующей статье на главной странице сайта -

http://islam.az/article/a-172.html

Да примет Аллах ваш орудж!

Дуа при ифтаре: «Аллахума лякя сумту, вы аля рызкыкя афтарту ва алейке таваккяльту. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Я васиаль-махфирати ихфирли».

Перевод: «О Аллах, я постился для Тебя и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя понадеялся и в Тебя уверовал. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Прости меня, о, Тот, чья милость безгранична».