Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили, сообщает Islam.az со ссылкой на Би-би-си.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - отреагировал в Facebook и по-украински, и по-русски М. Саакашвили.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.