Иран открестился от ядерного оружия

Иран не стремится разработать ядерное оружие. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

«Aятолла Хаменеи уже давно заявил, что мы не стремимся к ядерному оружию - он издал фетву, которая его запрещает», - сказано в посте дипломата.

Там же подчеркивается, что «экономический терроризм» США вредит народу Ирана и создает напряженную обстановку в регионе. Являются ли именно такие результаты целью действий президента США Дональда Трампа - покажут действия, а не слова, считает М.Зариф.

Напомним, что 20 мая стало известно, что Иран увеличил производство ядерного топлива в четыре раза.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что исламская республика приостановила выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных CВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий), принятым в 2015 году. В частности, Тегеран может возобновить продажу обогащенного урана за границу и остановить модернизацию реактора на тяжелой воде.

Отметим, что в начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.