В Азербайджане отметили 3-ю предполагаемую ночь Гадр (Фото)

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В ночь с 28-го на 29-е мая мусульмане отметили 3-ю предполагаемую ночь Гадр. Предлагаем фото, сделанные нынешней ночью Гадр.
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Сегодня, 28 мая, третья предполагаемая ночь Гадр
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Нынешней ночью отмечается годовщина шахады имама Али (а)
Сегодня, 26 мая, вторая предполагаемая ночь Гадр
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Как нужно проводить ночь Гадр