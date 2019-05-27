Читатель спрашивает: Должен ли человек поститься, если выйдет в путь рано утром и вернется уже после зохра?

Если человек вознамерился отправиться в путешествие утром еще ночью, то он должен соблюдать пост до того, как преодолеет расстояние, называемое «тараххус». После преодоления этого расстояния, если он знает, что вернется до зохра, то волен выбирать – соблюдать пост или же нет. Если же не вернется до зохра, то должен нарушить пост. Если вернется до зохра на родину, и до этого не совершил действий, нарушающих пост, то пост того дня верен, а искупление не требуется. Если нарушив пост, вернется до зохра, то в таком случае должен восполнить пост того дня после завершения месяца Рамазан.