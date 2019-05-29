США могут приостановить обучение турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35 из-за планов Анкары закупить российские С-400, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что летчики проходят обучение на авиабазе Luke в Аризоне.

В связи с этим неясно, придется ли им покинуть страну, если обучение приостановят, или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения.

По словам двух собеседников агентства, пожелавших остаться анонимными, окончательное решение еще не принято.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки «Триумфов», а первая партия должна поступить в июле.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.

При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.