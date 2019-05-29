Песков: Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков

Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе турецкой стороны, никаких задержек нет.

Как передает İslam.az со ссылкой на RT, об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану", - заявил он.

"Там нет никакой задержки, там все нормально", - добавил Песков.