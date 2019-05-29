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Французский депутат: В Париже больше женщин с покрытой головой, чем в Азербайджане

Я не знал, что Азербайджан такая развитая страна с экономической точки зрения.

Как передает İslam.za со ссылкой на Oxu.Az, об этом сегодня на конференции под названием «Азербайджан в европейском пространстве» в Милли меджлисе заявил член Европарламента от Англии Нетан Гилл.

Н.Гил заявил, что расскажет по возвращении об увиденном в Европейском парламенте:

«Вы не сможете заставить людей лоббировать армян. Но показав людям правду, вы сможете бороться с ложью».

Член парламента Франции Жан-Люк Рейцер заявил, что Азербайджан проводит независимую политику:

«Независимая политика Азербайджана, граничащего с Россией и Ираном, восхищает меня. Азербайджан, наряду с развитием, сумел сохранить свою независимость. Толерантность в Азербайджане вдохновляет меня. Азербайджан, будучи мусульманской страной, является светским государством. В Париже мы встречали больше закрытых женщин, чем в Азербайджане. Здесь свободно проживают этнические меньшинства".


Опубликовано:29 Май, 2019  16:26, ]]>Печать]]>
 
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