В Иране убит имам-джума

В иранском городе Казирун в результате огнестрельного ранения был убит имам-джума ходжатуль-ислам Мухаммед Хорсанд.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, информацию об этом распространило управление полиции провинции Фарс.

Сообщается, что на имама-джуму города Казирун, возвращавшегося сегодня утром после церемонии ночи Гадр, напали у дома.

Известный религиозный деятель был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

По информации источников в правоохранительных органах, личность нападавшего установлена, он объявлен в розыск. Предполагается, что убийство было совершено по политическим мотивам.

Отметим, что в Иране это уже второй случай убийства религиозного деятеля за месяц.