Читатель спрашивает: На какой палец надевать кольцо?

Мужчинам желательно носить кольцо на правой руке. Не одобряется надевать палец на левую руку, потому что некоторые действия, которые по шариату считаются скверной (в туалете) выполняются левой рукой. Что же касается пальца, на котором следует носить кольцо, то преимущество отдается мизинцу. Затем следует безымянный палец. Для мужчины нежелательно носить кольцо на указательном и среднем пальцах.

О том, на какой палец надевать кольцо женщинам, конкретных указаний нет. Во всяком случае, если надевается одно кольцо, то лучше надеть его на палец правой руки. Однако женщины иногда надевают несколько колец, поэтому можно носить кольца и на пальцах левой руки.