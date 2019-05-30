В Мекке сегодня стартуют три саммита мусульманских и арабских стран

Правительство Саудовской Аравии в течение двух дней проведет в Мекке три саммита мусульманских и арабских стран.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, два саммита арабских стран Персидского залива и арабских стран состоятся сегодня и завтра, а саммит Организации исламского сотрудничества – завтра.

По информации, основной повесткой саммитов арабских стран Персидского залива и арабских стран станут Иран и хуситы. Предполагается, что в повестку саммита ОИС также войдут вопросы, связанные с Ираном.

Проведение трех саммитов в последние дни месяца Рамазан, когда наплыв паломников в Мекку растет, усложнило работу местных исполнительных органов и организаторов мероприятий.

По информации, Саудовская Аравия не пригласила Иран на саммит ОИС в Мекке. Однако иранская сторона заявила, что будет официально представлена на данном саммите на основе полученного из секретариата ОИС приглашения.